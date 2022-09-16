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Batman'da dağ köylerinde yetişen domatesin tescillenmesi için çalışma başlatıldı

16.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da dağ köylerinde yetişen domatesin tescillenmesi için çalışma başlatıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde dağ köylerinde yetiştirilen domatesin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesi için çalışma yürütülüyor.

Kozluk Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Batman Ziraat Odası iş birliğiyle Kozluk domatesinin tescillenmesi için proje hazırlandı.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Geçitaltı köyünü ziyaret ederek, domates yetiştiricileri ile görüştü. Güngör, Kozluk domatesinin bölgede tanınmış bir domates çeşidi olduğunu, özellikle dağ köylerinde yetiştiğini söyledi.

Kozluk domatesi için coğrafi işaret belgesi sürecini başlattıklarını kaydeden Güngör, "Kozluk domatesimizi diğer domateslerden ayıran özellikle kokusu, tadı, aroması ve yetiştiği coğrafya itibarıyla mikroklimal iklime sahip bu dağ köylerinde yetişmesidir." diye konuştu.

Güngör, bazı domateslerin ağırlığının 2 kilograma kadar ulaştığını aktardı.

Domatesin tanıtımı için çalışma yürüteceklerini belirten Güngör, amaçlarının üreticilerin domatesten daha fazla katma değer kazanmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da Kozluk domatesinin rakımı yüksek dağ köylerinde yetiştiğini ve tohumunun da yapılan tespitlere göre en az 250 yıllık olduğunu anlattı.

Domatesin ince kabuklu olmasından dolayı uzun yola dayanıklı olmadığını bildiren Aydın, şöyle devam etti:

"Günümüzde artık herkesin kendine yeterliliği esasına dayalı bir politikamız var. İstiyoruz ki bölgemizde bu domates tanınsın. Sadece Kozluk'ta değil Batman'da da ihtiyacı karşılayabilecek bir potansiyel var. Bu konuda çiftçilerimize destek veriyoruz. Bu ürüne coğrafi işaret belgesi almak için proje hazırladık. DİKA projemizi kabul etti. Tarla kontrollerinde, üründen aldığımız bilgiler ve raporlarımızı Bakanlığımıza sunmaktayız. Bakanlık onayından sonra tescillenmesi için başvuruda bulunacağız."

Aydın, yaklaşık 300 çiftçinin 1500 dönümde ektiği Kozluk domatesinden yaklaşık 5 bin ton hasat beklediklerini anlattı.

Geçitaltı köyü muhtarı ve üretici Mehmet Ön ise domatesi kaynak suyu ve doğal hayvan gübresiyle yetiştirdiklerini belirterek, haziran ayında başladıkları çalışmanın kasım ayına kadar sürdüğünü dile getirdi.

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