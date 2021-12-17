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Batman'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 45 kilogram esrar bulundu

17.12.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 45 kilogram esrar bulundu

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 45 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini bilgisini alan polis ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yaptı.

Ekiplerce tespit edilen pikap tipi aracın sürücüsü E.C, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada, 45 kilogram kubar esrar ve 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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