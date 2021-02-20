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Batman’da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

20.02.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Batman’da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Batman’da binek bir araçta uyuşturucu sevkıyatı ihbarını alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kullanıma hazır 700 gram esrar ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç, Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyü mevkinde durduruldu.

Batman’da binek bir araçta uyuşturucu sevkıyatı ihbarını alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kullanıma hazır 700 gram esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir araç, Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyü mevkinde durduruldu. Ö.E isimli şahsın sevk ve idaresindeki binek artça yapılan aramada, araçta poşet içerisinde gizlenmiş 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ö.E isimli şahıs gözaltına alındı.

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Batman Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

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Sabah
06:52
Öğle
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İkindi
15:37
Akşam
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Yatsı
19:22

Batman Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

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Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Ela Eczanesi
Merkez
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