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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

25.08.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Batman'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "torbacılık" olarak tabir edilen yöntemle uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 38,04 gram sentetik uyuşturucu, 3,29 gram uyuşturucu nitelikli hap, 2 kilo 958 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 kartuş, 1 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 725 lira ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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