YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı

Batman’da ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı

BATMAN HABERLERİ  | 30.11.2020 15:23 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Batman’da ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Batman’da toplam araç sayısı 45 bin 557’ye ulaşırken, ekim ayında bin 349 aracın devri yapıldı.
2019 yılı ekim ayında Batman’da toplam araç sayısı 45 bin 114 iken, 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artarak 45 bin 557 oldu. Batman’da otomobil sayısı 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 bin 111 oldu. Batman’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 15 bin 111 otomobil, 2 bin 716 adet minibüs, 288 adet otobüs, 11 bin 376 adet kamyonet, 2 bin 572 adet kamyon, 7 bin 29 adet motosiklet, 6 bin 95 adet traktör ve 370 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.
2020 yılı ekim ayında Batman’da toplam bin 349 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 593 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 418 adet ile kamyonet, 117 adet ile traktör, 89 adet ile motosiklet, 80 adet ile minibüs, 51 adet ile kamyon ve 1 adet otobüs izledi.
2020 yılı ekim ayında Batman’da 383 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bebek göründü Bebek göründü
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Batman Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:05
Öğle
12:09
İkindi
14:42
Akşam
17:04
Yatsı
18:25

Batman Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

İlhan Eczanesi
Merkez
Nukent Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Ece Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.