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Batman’da eski karısıyla kavga eden şahıs aldığı bıçak darbesiyle öldü

İHA İHA
28.01.2025 12:01
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Batman’da eski karısıyla kavga eden şahıs, aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Batman’da eski karısıyla kavga eden şahıs aldığı bıçak darbesiyle öldü

Boynundan bıçak darbesi alan kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erdal Aydın (40), dün akşam dini nikahlı eski eşi E.Ç.’nin (30) evine çocuklarını görmeye gittiğinde tartışma yaşadı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada Aydın, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti, E.Ç. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydın’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

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Sabah
07:16
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İkindi
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Akşam
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