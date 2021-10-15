YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı" yapıldı

Batman'da "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı" yapıldı

15.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hulusi Şahin: - "Hasankeyf turizmin odağı haline gelecek ve yeni geliştireceğimiz projelerle ilçeyi dünyaya tanıtmak için çalışacağız"

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı" düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Hasankeyf Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı"nda, serpilen, büyüyen ve güzelleşen ülkenin turizm açısından ciddi potansiyeli olduğunu söyledi.

Hem iç hem dış turizmde ciddi beklentilerinin olduğunu, her geçen gün bunların gerçekleştiğini anlatan Şahin, bu tür platformların turizmin ilgisini doğru yöne yönlendirmesi ve geçmiş dönemlerde eski Hasankeyf’te yapılan hataların tekrarlanmaması anlamında çok değerli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Hayata geçirilen projelerin abartı olmadığını, bazı projelerin inşaat halinde ve kısa zamanda hizmete gireceğini bildiren Şahin, devasa bir millet bahçesi yapılacağını, onun da ilçeye büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Özel sektöre ilçede otel yapmaları çağrısında bulunan Şahin, şöyle devam etti:

"Buranın mimari dokusuna uygun oteller yapsınlar. Çünkü turizm öyle ya da böyle yatak kapasitesi demektir. Eğer tesisiniz yoksa turizminiz de yok demektir. Bu yüzden bizim uygulama oteli bir örnektir ve başlangıçtır. Özel sektörün de hızlı bir şekilde tesisleşmeye gitmesi gerekiyor ki Hasankeyf'e gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilelim."

Batman'ın artık büyükşehir olmaya yaklaşmış bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, gelecek yıl ilçede su festivali yapmayı düşündüklerini aktardı.

Vali Şahin, "Hasankeyf sadece Hasankeyfliler ya da Batmanlılar için önemli değil. Hasankeyf bir dünya mirasıdır. İlçeye ne yapsak azdır. Hasankeyf turizmin odağı haline gelecek ve yeni geliştireceğimiz projelerle ilçeyi dünyaya tanıtmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahili istila ettiler! Gören telefona sarıldıSahili istila ettiler! Gören telefona sarıldı
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacakBilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Batman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteğiBatman Emniyet Müdürlüğünden sporculara malzeme desteği
Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf

Batman Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:06
İkindi
15:15
Akşam
17:46
Yatsı
19:01

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Armin Eczanesi
Merkez
Birlik Eczanesi
Merkez
Merve Şen Eczanesi
Merkez
Rezan Eczanesi
Merkez
Beşiri Eczanesi
Besiri
Şifa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.