Batman'da hayatını kaybeden astsubay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde önceki gün yelken kanadın yola düşmesi sonucu hayatını kaybeden 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığında görevli Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Çoban için Buca Huzurevi Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çoban'ın eşi Çelsa, annesi Saniye (65), 3 yaşındaki kızı Yasemin Sofya, 10 aylık oğlu Mehmet Emin Çoban ve kardeşlerinin yanı sıra yakınları ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı.

Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında askerlerin omuzunda cenaze arabasına taşındı.

Cenaze, Torbalı ilçesindeki Demirci Mezarlığı'nda defnedildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 Eylül'de yelken kanadın yola düşmesi sonucu 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığında görevli Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Başçavuş Ali Özkan hayatını kaybetmişti.



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