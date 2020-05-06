Batman’da hırsızlık zanlıları 392 kişiyi mağdur etti

Batman merkez Pazaryeri Mahallesi 1720 ile 1711 sokağın kesiştiği noktada bulunan trafo kabinine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pano ile 1000 Kwa’lık trafo arasındaki kabloyu çaldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin tutanak tutmasından sonra arıza ekipleri bağlantı kablolarını yeniden bağlayarak mahalleye enerji akışını sağladı. Hırsızlık olayı nedeniyle hasta vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 392 kişi 4 saat mağdur oldu.

İçme suyu trafolarını hedef aldılar

Ayrıca Beşiri ilçesine bağlı Danalı köyü içme suyu trafo direğine gece geç saatlerde çıkan ve trafonun bağlantılarını kopardıktan sonra direkten aşağı deviren kişi veya kişiler, trafo bağlantı kabloları ve trafo içindeki sargıları alarak sırra kadem bastı. Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı.

