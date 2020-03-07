Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Batman'da, husumetli iki ailenin barıştırılması için yapılan görüşme sırasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demirbilek köyüne dün iki husumetli aileyi barıştırmak için giden eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Ferit Özdemir ile 2 kişi, bir araya gelen aileler arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine isabet eden mermiyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Özdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Eski Milletvekili Faris Özdemir'in de ağabeyi olan Ferit Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

