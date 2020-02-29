YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu

Batman'da İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu

BATMAN HABERLERİ  | 29.02.2020 21:48 | Son Güncelleme

Batman'da İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu

Batman'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki rejim saldırıları sonucu şehit düşen askerler için 1071 Yasin Suresi okundu.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman Şubesi tarafından, yatsı namazının ardından Kudret Camisi'nde gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Ahmet Duran, okunan 1071 Yasin Suresi ile hatimlerin duasını etti.

TÜRKAB İl Başkanı Şehmus Temiz, program sonrası yaptığı açıklamada, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Katılımcılara lokum ve bisküvi ikram edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
Batman İdlib Şehit TURKAB

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Batman Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:33
İkindi
15:43
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Batman Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cezaevi firarisi Batman’da yakalandı

Cezaevi firarisi Batman’da yakalandı

Sokak müzisyeni 3’üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi

Sokak müzisyeni 3’üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi

Batman Valiliği: "İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamaktadır"

Batman Valiliği: "İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamaktadır"

AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "Yeni Batman Devlet Hastanesi, 2020 yatırım programına alındı"

AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "Yeni Batman Devlet Hastanesi, 2020 yatırım programına alındı"

Eğitim Bir-Sen'den, merhum öğretmenin ailesine 15 bin lira katkı

Eğitim Bir-Sen'den, merhum öğretmenin ailesine 15 bin lira katkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.