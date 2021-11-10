Batman'da ihtiyaç sahibi 275 aileye her gün sıcak yemek dağıtılıyor

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aşevinde, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sunuluyor.

SYDV aşevinde, her gün 275 aile için sıcak yemek hazırlanıyor. Organize Sanayi Bölgesindeki aşevinde her gün hazırlanan iki çeşit sıcak yemek, personel tarafından servis araçlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

SYDV Müdürü Beşir Arslan, AA muhabirine, her gün 275 aile olmak üzere toplam 1200 kişiye evlerinde yemek yardımı yaptıklarını söyledi.

Uzman personeller tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini kaydeden Arslan, özellikle evinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, hasta, dul ve yetimlere yardım yaptıklarını belirtti.

Aileler için her gün 20 kişilik bir ekibin aşevinde çalıştığını bildiren Arslan, "Yemekleri pişirip araçlarla evlere götürüyoruz. Haftanın her günü yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ekipleri dualarla karşılayan 85 yaşındaki A.G. ise kendilerine şefkat eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür etti.

H.I. da "Allah devletimize zeval vermesin. İki öğün sıcak yemeğimizi kapımıza kadar getiriyorlar. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

