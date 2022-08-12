YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

12.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hilal Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu İbrahim K. (50) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, İbrahim K'yi vuran şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldıBatman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı
Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"
Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldüSakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Batman kavga silah aile

Batman Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:21
Öğle
12:26
İkindi
16:12
Akşam
19:20
Yatsı
20:46
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.