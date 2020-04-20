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Batman'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı

BATMAN HABERLERİ  | 20.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Batman'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçyol mevkisinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Sopa darbeleri ve açılan ateşle biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Batman Kavga

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Akıncı Eczanesi
Merkez
Gültepe Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Yılmaz Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
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