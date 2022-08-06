YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da itfaiye ekipleri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Batman'da itfaiye ekipleri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

06.08.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da itfaiye ekipleri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Batman'da itfaiye ekipleri, sıkıştığı su borusundan kurtarılan ancak kalbi duran kediyi kalp masajıyla kurtardı.

Aydınlık Evler Mahallesi'nde su borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sıkıştığı boruyu delerek kediyi kurtaran itfaiye erleri, kedinin kalbinin durduğunu fark etti.

Kalp masajı yapılan kedi, bir süre sonra kendine geldi.

Bitkin düşen kediye ekipler süt ve su verdi. Kedinin kurtarılması çevredekiler tarafından sevinçle karşılandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandıBatman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı
Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladıAlanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı
Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıOyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:16
Öğle
12:27
İkindi
16:15
Akşam
19:27
Yatsı
20:55
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.