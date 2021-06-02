Batman'da Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildi

Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan Örmegöze Jandarma Karakolu törenle açıldı.

Vali Hulusi Şahin, jandarma karakolunun açılışı amacıyla düzenlenen törende, güvenlik hizmetinin bir numaralı hizmet olduğunu söyledi.

Vatandaşın can güvenliği olmazsa kalan hizmetlerin bir anlam ifade etmediğini aktaran Şahin, "Yani siz yol, su getirin ama insanlarda eğer can korkusu varsa bunların bir kıymeti kalmaz. Bundan dolayı güvenlik hizmetlerinden taviz vermeyeceğiz." dedi.

Karakolun hayırlı olmasını dileyen Şahin, OSB'de bir yüksekokul da yapılacağını bildirdi.

Açılışın ardından Vali Şahin ve davetliler, hizmete giren karakolu gezdi.

Törene, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir katıldı.

