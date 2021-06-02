YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildi

Batman'da Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildi

02.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da Jandarma Karakolunun açılışı gerçekleştirildi

1/

Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan Örmegöze Jandarma Karakolu törenle açıldı.

Vali Hulusi Şahin, jandarma karakolunun açılışı amacıyla düzenlenen törende, güvenlik hizmetinin bir numaralı hizmet olduğunu söyledi.

Vatandaşın can güvenliği olmazsa kalan hizmetlerin bir anlam ifade etmediğini aktaran Şahin, "Yani siz yol, su getirin ama insanlarda eğer can korkusu varsa bunların bir kıymeti kalmaz. Bundan dolayı güvenlik hizmetlerinden taviz vermeyeceğiz." dedi.

Karakolun hayırlı olmasını dileyen Şahin, OSB'de bir yüksekokul da yapılacağını bildirdi.

Açılışın ardından Vali Şahin ve davetliler, hizmete giren karakolu gezdi.

Törene, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Batman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandıBatman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
03:03
Sabah
04:48
Öğle
12:19
İkindi
16:11
Akşam
19:39
Yatsı
21:17

Batman Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Ela Eczanesi
Merkez
Geylani Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Yeni Meydan Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Gül Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.