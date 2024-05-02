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  4. Batman'da jandarma kontrol noktasında alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Batman'da jandarma kontrol noktasında alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

DHA DHA
02.05.2024 14:47
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Batman’da jandarma kontrol noktasında motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman’da jandarma kontrol noktasında motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Sinan Jandarma Karakolu kontrol noktasında meydana geldi. Batman’dan Diyarbakır’a hasta çocuğunu doktora götüren F.O. yönetimindeki 31 ABD 389 plakalı otomobil, kontrol noktasına geldiği sırada, motor kısmından alev aldı. Jandarma personeli baba ve çocuğunu güvenli noktaya götürürken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Batman Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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