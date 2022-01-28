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Batman'da kaçak avlanan 9 kişiye 17 bin 659 lira ceza verildi

28.01.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da kaçak avlanan 9 kişiye 17 bin 659 lira ceza verildi

Batman'da kaçak avlanan 9 kişiye 17 bin 659 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan denetim ve kontrollerde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket eden 9 kişi tespit edildi.

Kanuna aykırı hareket eden 9 kişiye toplam 17 bin 659 lira idari yaptırım cezası verildi.

Denetim ve kontrollerde el konulan 4 silah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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