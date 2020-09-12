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Batman'da kaçak inşaatın yıkımına başlandı

BATMAN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Batman'da kaçak inşaatın yıkımına başlandı

Batman Belediyesi, kaçak olduğu gerekçesiyle bir inşaatın yıkımına başlandı.

Belediye ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen 10 katlı bir bina inşaatının çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, kepçelerle inşaatın yıkımına başladı.

Olası gerginliğe karşı polis ekipleri de yıkımın olacağı sokakta tedbir aldı.

Yıkımına başlanan binada daire satın alan bazı vatandaşlarla kısa süreli gerginlik yaşayan ekipler, yıkımı sürdürüyor.

Ekipler, kentte kaçak olan binaların yıkımının devam edeceğini belirtti.

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