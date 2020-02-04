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Batman’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 04.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.Batman’da geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Batman’da geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde güneşin yüzünü göstermesiyle etkisini kaybeden kar yağışı, yüksek rakımlı Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 138 köyden 70 köy ve çok sayıda mezra yolunun yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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İmsak
05:48
Sabah
07:11
Öğle
12:34
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:05

Batman Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Mizgin Eczanesi
Merkez
Roza Eczanesi
Merkez
Yeni Meydan Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Çarşı Eczanesi
Kozluk
Şifa Eczanesi
Sason
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