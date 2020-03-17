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Batman’da karla mücadele çalışmalarında sona gelindi

BATMAN HABERLERİ  | 17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezraa yollarının ulaşıma açma çalışmalarında sona gelindi.Batman’da geçtiğimiz ay il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezraa yollarının ulaşıma açma çalışmalarında sona gelindi.
Batman’da geçtiğimiz ay il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde güneşin yüzünü göstermesiyle etkisini kaybeden kar nedeniyle ulaşıma kapanan 138 köy ve 200 den fazla mezraa yolunun yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Son olarak Sason ilçesi Yuvalar köyüne bağlı Üçdirek mezraa yolunun kapalı olduğu ve açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Bayındır Eczanesi
Merkez
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Merkez
Derman Eczanesi
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Kozluk
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