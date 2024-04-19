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Batman’da kolu paketleme makinesine sıkıştıran 1 işçi saatler sonra kurtarıldı

İHA İHA
19.04.2024 14:34
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Batman’da çalıştığı ayakkabı imalat atölyesinde kolu paketleme makinesine sıkışan 55 yaşındaki Ramazan Çelik, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sağlık Mahallesi 12’nci Caddedeki bir ayakkabı imalat atölyesinde meydana geldi. Atölyede işçi olan Ramazan Çelik, kolunu paketleme makinesine sıkıştırdı. İmalat atölyesinde çalışan iş arkadaşları ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik’in kolu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kolunda zedelenmeler olduğu tespit edilen Çelik, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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