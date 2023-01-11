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Batman’da korucu başkanına silahlı saldırı

11.01.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Kozluk ilçesinde korucu başkanı Hamdullah Ergider, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Batman’da korucu başkanına silahlı saldırı

Alınan bilgilere göre, korucu başkanı Hamdullah Ergider önceki akşam saat 18.00 sularında Yukarı Güneşli Mahallesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Göreve gitmek için evinden ayrılan Ergider, yolda araç içinde pusuda bekleyen 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı yapan kişilerle aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğu öğrenilen Ergider, saldırıyı yara almadan atlatırken, zanlılar ateş açtıkları araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Saldırı sonrası inceleme başlatıldı.

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