Batman'da meslek liseliler kırsaldaki öğrenciler için etkinlik düzenliyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okullarındaki çocuklar için etkinlik gerçekleştiriyor.

Batman Beşiri Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen "Ablalardan Kardeşlere Sevgi Yumağı" projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler köy okullarını ziyaret ediyor.

Okullarda öğrencilerle bir araya gelen meslek lisesi öğrencileri, küçükler için çeşitli etkinlikler yapıyor.

Etkinlikle eğitici materyallerle çocuklarla oyunlar oynayan liseliler, yüz boyama etkinlikleri yapıyor, kırsaldaki öğrencilerin müzik eşliğinde eğlenmelerini sağlıyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Şah Orhan, AA muhabirine köy okullarına giderek kırsalda yaşayan öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Yedinci duraklarının Yontukyazı köyü olduğunu belirten Orhan, eğitim konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Orhan şöyle konuştu:

"Okulumuzun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, köy çocukları için çeşitli yiyecekler hazırladı. Öğrencilerimiz çocuklara sunum yaptı. Başta öğrencilerim olmak üzere köy çocuklarının eğlendiğini görmek bizi de mutlu ediyor. Köy okullarımızda bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı mutlu ederek onları daha fazla eğitime katmaya çalışıyoruz."

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Sevcan Anlaoğlu da Yontukyazı köyünde çocuklarla şarkılar söyleyip eğlendiklerini anlatarak "Öğrencilerimiz tecrübelerini burada uygulama fırsatı buldu. Köydeki çocuklarımız da çok mutlu oldu." dedi.

Öğrenci İlayda Tüzün ise amaçlarının çocukları hem eğitmek hem de eğlendirmek olduğunu aktardı.

Köydeki öğrencilerden Sena Demir de etkinlik ile güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

