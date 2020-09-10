YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da mısır hasadı başladı

Batman'da mısır hasadı başladı

BATMAN HABERLERİ  | 10.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Vali Hulusi Şahin: - "Mısır üreticisinin geçen seneye göre yüzde 25 daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor"

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "Mısır üreticisinin geçen seneye göre yüzde 25 daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor." dedi.

Şahin, merkeze bağlı Erköklü Köyü'nde düzenlenen mısır hasadı etkinlikliğinde yaptığı konuşmada, bu sene iklim koşullarının uygunluğu dolayısıyla hububatta yüksek rekolte alındığını belirtti.

Mısırda da iyi bir rekolte beklediklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Mısır üreticisinin geçen seneye göre yüzde 25 daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor. Çiftçinin yüzünün gülmesi çok önemli, çiftçi gülerse bütün ülke güler. Pandemi döneminde birçok sektörün sıkıntıda olduğu bir dönemde tarım ürünlerinin fiyatının yüksekliği Batman ekonomisine can suyu oldu. Çiftçimizin gülmesi inşallah çarşıya ve pazara da yansıyacak."

Vali Şahin üreticileri anız yakmamaları konusunda uyararak, Diyarbakır'ın Silvan ve Bismil ilçelerindeki tarım arazilerinde anız yakımı dolayısıyla Batman'da hava kirliliği oluştuğunu kaydetti.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ile Batman Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Organik üretime kadın eli değdi
Organik üretime kadın eli değdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Batman Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:46
Öğle
12:18
İkindi
15:51
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Batman Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Örnek Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Ece Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Batmanlı gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi yazarına tepki
Batmanlı gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi yazarına tepki
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çalışanların yeşil sevgisi sağlık ocağını botanik bahçeye çevirdi
Çalışanların yeşil sevgisi sağlık ocağını botanik bahçeye çevirdi
Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı
Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.