Batman'da mısır hasadı başladı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "Mısır üreticisinin geçen seneye göre yüzde 25 daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor." dedi.

Şahin, merkeze bağlı Erköklü Köyü'nde düzenlenen mısır hasadı etkinlikliğinde yaptığı konuşmada, bu sene iklim koşullarının uygunluğu dolayısıyla hububatta yüksek rekolte alındığını belirtti.

Mısırda da iyi bir rekolte beklediklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Mısır üreticisinin geçen seneye göre yüzde 25 daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor. Çiftçinin yüzünün gülmesi çok önemli, çiftçi gülerse bütün ülke güler. Pandemi döneminde birçok sektörün sıkıntıda olduğu bir dönemde tarım ürünlerinin fiyatının yüksekliği Batman ekonomisine can suyu oldu. Çiftçimizin gülmesi inşallah çarşıya ve pazara da yansıyacak."

Vali Şahin üreticileri anız yakmamaları konusunda uyararak, Diyarbakır'ın Silvan ve Bismil ilçelerindeki tarım arazilerinde anız yakımı dolayısıyla Batman'da hava kirliliği oluştuğunu kaydetti.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ile Batman Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan da katıldı.

