Batman’da MSÜ ve YKS öncesi hazırlık toplantısı

Batman Üniversitesinde ÖSYM tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Giriş Sınavı ile 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) öncesinde, gerekli hazırlıkları ve planlamaları yapmak, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere, ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ramazan Fani, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yürük, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Bekir Şentürk ile ÖSYM Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karakaya katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, sınav öncesinde ve sınav süresince alınacak olan önlemler, öğrencilerin sınavlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlamaları konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. Tedbirler kapsamında adaylara maske ile el dezenfektanı verilmesinin de görüşüldüğü toplantıda sınav esnasında sosyal mesafenin gözetilerek oturum düzeninin sağlanması da görüşüldü.

