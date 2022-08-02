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Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü

02.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü

Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde nesli tehdit altında olan benekli semendere rastlandı.

İlçeye bağlı Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasına giden Mehmet Şirin Söğüt, kendisine ait bahçede nesli tehdit altında olan benekli semender ile karşılaştı.

Cep telefonuyla semenderi fotoğraflayan Söğüt, benekli semenderi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

Batman'da nesli tehdit altında olan benekli semender görüldü

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