Batman'da "Okul Öncesi Mevcut Durum ve Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı"

Batman'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Okul Öncesi Mevcut Durum ve Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı" başladı.

15 Temmuz Anaokulu'nda gerçekleştirilen, 28 ilden eğitimci ve akademisyenlerin katıldığı, 3 gün sürecek çalıştayda Türkiye'deki okul öncesi eğitimde gelinen aşama görüşülecek, okul öncesi eğitime erişilebilirliği artıracak çalışmaların planlanması yapılacak, kurumlar arası koordinasyon, "okul öncesi dönemde iklim ve çevre politikalarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları" gibi konular ele alınacak.

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Hulusi Şahin, Batman'ın okul öncesi eğitimde çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde görüştüğü annelerin ilk talepleri arasında anaokulu olduğunu belirten Şahin, "Önemli bir zihin devrimi başarıldı. Bundan sonra yapacaklarımızın altı sağlam. Bir bina yapabilirsiniz ama aileleri okul öncesi eğitime ikna etmek de çok önemli bir çalışmadır. Bunu başaramazsanız yaptıklarınız boşa gider. Bu da Batman'da başarılmış." dedi.

Şahin, Batman'da okul öncesi eğitime inanan ve çocuklarını hevesle okula göndermeye hazır bir nüfusun olduğuna işaret ederek, okul öncesi eğitimde ilk hedeflerinin yüzde 94 olan oranı yüzde 100'e çıkarmak olduğunu bildirdi.

"Yüzde 94'lük rakamı yüzde 100'lere taşımak birinci hedefimiz ama artık 3-4 yaşta da büyük sıçramalar yapma hedefindeyiz." diyen Şahin, bu doğrultuda çalışmaların süreceğini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da Batman'da devletin desteğiyle yürütülen çalışmalarla okul öncesi eğitim almayan çocuğun kalmayacağını belirtti.

Okul öncesi eğitimde okullaşmayı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kurtaran, "Bakanlığımızın da 2023 hedefleri arasındadır okul öncesi okullaşmayı yüzde 100'e çıkarmak. Batman olarak buna çok daha yakınız. İnşallah en kısa zamanda 5 yaş grubunda bu oranı yakalayacağız." diye konuştu.

3 ve 4 yaş grubunda okullaşmanın düşük olduğunu anlatan Kurtaran, "Yüzde 14'de 3 yaş, yüzde 35'lerde 4 yaş var. Bunun için de bakanlığımız bir hedef koydu. 3 yaşta yüzde 50, 4 yaşta da yüzde 70. İnşallah bu yaş gruplarında da hedeflenen bu rakamlara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, 3 Kasım'da yayınlanacak sonuç bildirgesi ile sona erecek.

