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Batman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

21.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Batman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Batman'da petrol kutularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) sahası içerisinde bulunan Batı Raman, Beşiri Garzan bölgelerinde ve Siirt Kurtalan içesindeki ilçesindeki Gözpınar sahasındaki 43 petrol kuyusundan farklı tarihlerde kablo çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, titiz çalışma sonucu şüphelilerin kullandığı aracı takip ederek kimlik ve adres tespiti yaptı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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