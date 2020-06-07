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Batman’da sağlık alanındaki yatırım ve çalışmalar masaya yatırıldı

BATMAN HABERLERİ  | 07.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı A.

Batman’da sağlık alanındaki yatırım ve çalışmalar masaya yatırıldı

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Vali Hulusi Şahin ile bir araya gelerek sağlık alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalar üzerine bir toplantı gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda il ve ilçelerinin sağlık sorunları ele alındı. Sağlık yatırımları, altyapısı ve sağlık hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrası açıklamada bulunan Gür, "Bu toplantımızda sağlık yatırımları ile hizmetlerinin genel durumunu gözden geçirdik. İlimizde son dönemlerde sağlık alanında çok önemli yatırımlar gerçekleşti. İlimiz merkezde yapımı tamamlanan semt poliklinikleri, ilçelerimizde yapımı tamamlanan devlet hastaneleri, yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2020 yılı yatırım programına alınan 500 yataklı devlet hastanesi ve yeni yapılacak semt poliklinikleri gibi önemli sağlık yatırımları ele aldık. Bu toplantımızda sağlık alanında bir eksiğimiz veya bir noksanımız var mı, kaliteyi nasıl yükseltebiliriz, bunları değerlendirdik" dedi.
Toplantıya Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu ile Sağlık Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Batman’da sağlık alanındaki yatırım ve çalışmalar masaya yatırıldı

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