YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

15.07.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.

Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.

Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'da bayramda hava destekli trafik denetimi yapıldıBatman'da bayramda hava destekli trafik denetimi yapıldı
Hastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyorHastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor
Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandıBursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Batman saglik personeli

Batman Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:15
Sabah
04:58
Öğle
12:27
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:21
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.