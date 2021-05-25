Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Durmaz (45) yönetimindeki saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, Başar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Durmaz ile kamyonda bulunan Şemsettin Çimen (60) ve Berat Durmaz (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz