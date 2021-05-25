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Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

25.05.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da saman yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Durmaz (45) yönetimindeki saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, Başar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Durmaz ile kamyonda bulunan Şemsettin Çimen (60) ve Berat Durmaz (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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