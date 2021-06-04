Batman'da sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bedrettin Doğan (41) yönetimindeki 47 LP 339 plakalı sebze yüklü kamyonet, Arıca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Doğan ile İdris Doğan (19) ve İdris Kaya (31) 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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