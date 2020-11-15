Batman’da şehit öğretmen Şenay Aybüke’nin isminin verildiği kütüphane açılıyor

Batman’da yapımı tamamlanan Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesinin çarşamba günü hizmete açılacağı bildirildi.

İnşa çalışmalarına 2 sene önce başlanan 4 kitap görünümlü kütüphane, 7 bin 500 metre kapalı alana ve aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. 150 bin kitabın bulunacağı kütüphanede, kitap dışında görsel ve işitsel materyallerin de bulunacağı belirtildi. 22 milyon lira maliyetle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman’a kazandırılan kitap görünümlü kütüphane, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kütüphanede oyun alanları, çalışma salonları, bireysel çalışma salonları, engelli, çocuk ve yetişkin bireyler için okuma salonları atölyeler, sinema salonu, konferans salonu, bilgisayar salonu ve kantin bulunuyor.

Kütüphaneyi gezen ve incelemelerde bulunan AK Parti Batman İl Başkanı Av. Akif Gür, kütüphanenin çarşamba günü hizmete gireceğini belirterek, "Güneydoğu’nun en büyük kütüphanesini ilimize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza teşekkür ederiz. Burası bir bilgi yuvasıdır. Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek. Geleceğin bilim adamları buralardan yetişecek. İnşallah bizler de gençlerimizin hizmetinde, gençlerimizin işini kolaylaştırmak maksadıyla bu güzel eserleri şehrimizin her tarafında yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrenciler ve vatandaşlar ise kütüphanenin hizmete açılacak olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.



