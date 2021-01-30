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Batman’da şehit yakınlarına kırtasiye malzemesi yardımı

30.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Batman ve Sason ilçesinde faaliyet yürüten şehit yakınları ve gazi dernek başkanları tarafından şehit yakınları ile gazi çocuklarına kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Batman Şehit ve Gazi Derneği tarafından şehitlerin emaneti olan çocuklara kitap, roman ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Batman ve Sason ilçesinde faaliyet yürüten şehit yakınları ve gazi dernek başkanları tarafından şehit yakınları ile gazi çocuklarına kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.
Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Batman Şehit ve Gazi Derneği tarafından şehitlerin emaneti olan çocuklara kitap, roman ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, çocukları evlerinde ziyaret ederek kitap, roman ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi. Çelik, "Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Onların yanında olmakla mükellefiz. Onların hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemlidir. Her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar, annelerini, babalarını, kardeşlerini bayrak için, vatan için, ezan için feda ettiler" dedi.
Batman Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan da şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını belirterek, imkanlar doğrultusunda yardımlarına devam edeceklerini söyledi.

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