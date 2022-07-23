Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 kız kardeş boğuldu

Hasankeyf'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 2 kız kardeş boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Palamut köyünde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 4 kadın akıntıya kapıldı.
Çevrede bulunan köylülerin yardımıyla iki kadın gölden çıkarıldı, Fatma ve kardeşi Evin Taymur bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, 2 kardeşin cesedini gölden çıkardı.
Cesetler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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