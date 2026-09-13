MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Teşkilat’ta Serhat Kılıç yerine Savaş Özdemir geldi! Eleştiriler sonrası flaş karar

Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan kısa süre sonra evinde ölü bulunan Serhat Kılıç yerine Savaş Özdemir getirilmişti. Bu değişim sonrası yapıma yöneltilen eleştiriler vardı. Teşkilat'ta 'Yadigar' karakteri için karar verildi.

Teşkilat’ta Serhat Kılıç yerine Savaş Özdemir geldi! Eleştiriler sonrası flaş karar

TRT1'in “Teşkilat” dizisinin 7. sezon çekimleri tüm hızıyla sürerken Serhat Kılıç'ın ölüm haberi herkesi şoke etmişti. Serhat Kılıç'ın ölümünün ardından sevgilisinin verdiği ifadede Kılıç'ın kadrodan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Teşkilat’ta Serhat Kılıç yerine Savaş Özdemir geldi! Eleştiriler sonrası flaş karar 1

Burak Arlıer’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide başta Serhat Kılıç’la anlaşılan “Yadigar” rolü için daha sonra Savaş Özdemir’le yola devam edilmişti. Bu durum ise sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.

Eleştiriler sonrası yapım ekibi karakterin adını değiştirdi. Savaş Özdemir'in rol alacağı karakterin adı “Zülküf” oldu.

Teşkilat’ta Serhat Kılıç yerine Savaş Özdemir geldi! Eleştiriler sonrası flaş karar 2

PARTNERİ AYŞEN GÜRLER

“Teşkilat”ta Zülküf alanının en usta isimlerinden, Kartal marka otomobili olan karizmatik bir bomba imha uzmanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Zülküf’ün arkasındaki gizli gücü olan eşi Gülay'ı ise başarılı oyuncu Ayşen Gürler canlandırıyor. Ödüllü oyuncu Ferhan Vural çiftin oğlu “Berkay”ı oynuyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu akşam hangi diziler yayında, saat kaçta başlıyor?Bu akşam hangi diziler yayında, saat kaçta başlıyor?
Güller ve Günahlar ekrana döndü, sosyal medyayı ikiye böldüGüller ve Günahlar ekrana döndü, sosyal medyayı ikiye böldü

Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç teşkilat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.