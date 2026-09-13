Teşkilat’ta Serhat Kılıç yerine Savaş Özdemir geldi! Eleştiriler sonrası flaş karar

TRT1'in “Teşkilat” dizisinin 7. sezon çekimleri tüm hızıyla sürerken Serhat Kılıç'ın ölüm haberi herkesi şoke etmişti. Serhat Kılıç'ın ölümünün ardından sevgilisinin verdiği ifadede Kılıç'ın kadrodan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Burak Arlıer’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide başta Serhat Kılıç’la anlaşılan “Yadigar” rolü için daha sonra Savaş Özdemir’le yola devam edilmişti. Bu durum ise sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.

Eleştiriler sonrası yapım ekibi karakterin adını değiştirdi. Savaş Özdemir'in rol alacağı karakterin adı “Zülküf” oldu.

PARTNERİ AYŞEN GÜRLER

“Teşkilat”ta Zülküf alanının en usta isimlerinden, Kartal marka otomobili olan karizmatik bir bomba imha uzmanı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Zülküf’ün arkasındaki gizli gücü olan eşi Gülay'ı ise başarılı oyuncu Ayşen Gürler canlandırıyor. Ödüllü oyuncu Ferhan Vural çiftin oğlu “Berkay”ı oynuyor.