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Batman’da ’Sıfır Atık Yarışması’ düzenlendi

İHA İHA
26.02.2024 10:35
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla ’Sıfır Atık Yarışması’ düzenlendi.

Batman Atatürk İlkokulu öğrencileri ’Atıktan sanatta ileri dönüşüm-sıfır atık projesi’ için birçok çalışmalar yaptı. Okulun 3’üncü sınıf öğretmeni Siraç Akçay, sıfır atık projesi israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, meydana gelen atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan çalışma olduğu için öğrencilerinde büyük bir heyecanla yarışmaya katılarak ve özveriyle çalışmalar hazırladığını söyledi.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan sıfır atık projesinin okulda öğrenim gören öğrencilerin ülkeye ve geleceğe önemli bir katma değer sağladığını belirten Akçay, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bu projede gösterdikleri özveri çalışmaları, okulumuzu bilinçlenerek bir üst seviyeye getirmiş ve geri kazanım bilincinin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu projeye katkı sağlayan okul müdürümüz Abdulhakim Doğu, müdür yardımcılarımız Halit Eerkun, Cengiz Arı, velilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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