Batman'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında Hasan İ. ve Mehmet İ. ile Bayram C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tabancayla birbirine ateş eden 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları İluh Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çok sayıda mermi kovanının bulunduğu olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz