Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan Abdulhakim (47), eşi Hamide (49) ile çocukları Yurdesev (7) ve Baver Oğuz (4), sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Yardım talep edilmesi üzerine aile, 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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