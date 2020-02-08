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Batman'da spiral makinesiyle yaralanan işçi öldü

BATMAN HABERLERİ  | 08.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Batman'da spiral makinesiyle yaralanan işçi öldü

Batman'da inşaatta çalıştığı sırada spiral makinesiyle yaralanan fayans ustası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Siirt çevre yolu TPAO Bulvarı üzerinde bir inşaatta çalışan fayans ustası Abdurrahim Tung (50) spiral makinesi ile çalışırken kasığından yaralandı.

İşçi arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tung'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tung'un cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim Tung Batman

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İkindi
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Akşam
17:52
Yatsı
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Batman Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Emre Eczanesi
Merkez
Kültür Eczanesi
Merkez
Mizgin Eczanesi
Merkez
Tuğu Eczanesi
Merkez
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Gercus
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