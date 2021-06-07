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Batman'da süneyle mücadele için doğaya 400 keklik bırakıldı

07.06.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da süneyle mücadele için doğaya 400 keklik bırakıldı

Batman'da süneye karşı biyolojik mücadele için doğaya 400 keklik bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Bitkisel Üretimde Entegre Projesi" kapsamında, Beşiri ve Gercüş ilçelerindeki 9 köye toplam 400 keklik getirildi.

Keklikler, burada görevlilerce doğaya salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, kekliklerin süneyle mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

Köylülerin ve çiftçilerin kekliklere sahip çıkacağına inandığını vurgulayan Gün, "Kekliklere sahip çıkıldığında üremelerle bir nebze de olsa süneye karşı biyolojik olarak mücadele etmiş olacağız. Ayrıca doğadaki dengenin sağlanması ve sünenin önüne geçilebilmesi için önemli bir çalışma olacak." diye konuştu.

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