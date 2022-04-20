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Batman'da tescilli Sason çileğinde bu yıl hasadın 5 bin ton olması hedefleniyor

20.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da tescilli Sason çileğinde bu yıl hasadın 5 bin ton olması hedefleniyor

Batman'ın Sason ilçesinde üretimi yapılan tescilli Sason çileğinde bu yıl 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Batman'ın Sason ilçesindeki çilek bahçelerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, çiftçilerle bir araya geldi.

Aydın, AA muhabirine, Sason'da çilek ekim alanlarının her yıl arttığını söyledi.

Sason'da ilk çilek denemelerinin 2007'de yapıldığını anımsatan Aydın, o günden bu yana çilek üretimine ilginin arttığını ve daha önce tütün ekilen bahçelerde artık çilek ekildiğini belirtti.

"2007 yılında 15 dönümle başlayan çilek alanımız 1400 dönümü geçti. Sason çileği ülke ekonomisine ve il ekonomisine de yılda 200 milyon lira bir katkı sunuyor." diyen Aydın, yeni sezon rekolte beklentilerinin 5 bin ton olduğunu kaydetti.

Aroması ve lezzetiyle öne çıkan Sason çileğinin geçen yıl coğrafi işaret alarak tescillendiğini de bildiren Aydın, şöyle konuştu:

"Çilek kalp şeklinde görünmekte olup özellikle kalp sağlığı açısında da çok önemli bir meyve. Herkese Sason çileğini tatmalarını öneriyoruz. İklimin yumuşak geçmesi nedeniyle bu yıl hasat gecikti. Hasadın normalde bir hafta içerisinde başlaması gerekiyordu. Ancak bu yıl ülke olarak 1987'den bu yana en serin mevsimi yaşadığımız için çilek hasadımız yaklaşık 20 gün daha ötelendi."

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