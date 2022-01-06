Batman'da tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Tacettin Çınar (42) yönetimindeki 33 ACS 286 plakalı dondurulmuş tavuk yüklü tır, Ayrancı Geçidi Zağore mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Yaralanan sürücü Çınar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​



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