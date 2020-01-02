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  4. Batman’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Batman’da trafik kazaları kameralara yansıdı

BATMAN HABERLERİ  | 02.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Batman’da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde şehir polis kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

Batman’da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde şehir polis kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Batman-Diyarbakır yolu üzerinde yoldan çıkan arazi aracı şarampole yuvarlandı. Bir diğer kaza ise Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak yan yattı. Diğer iki kaza ise Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. İlk kazada araçlardan biri sola dönmek için sinyal vererek kavşağa girdiği esnada arkadan süratle gelen otomobil ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. İkinci kazada ise kırmızı ışığa yakalanan beyaz otomobil ani fren yapınca arkadan gelen otomobil beyaz araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hakimiyetini sürücünün aracı şarampole uçtu. Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasar meydana geldiği görüldü.

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Sabah
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Öğle
12:24
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:36

Batman Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Ali Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
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Kozluk
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