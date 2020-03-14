YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Batman’da trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

BATMAN HABERLERİ  | 14.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Batman Siirt Çevre yolu Korik Kavşağı mevkinde park halindeki tırın dorsesine araç çarptı.

Batman Siirt Çevre yolu Korik Kavşağı mevkinde park halindeki tırın dorsesine araç çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. ismi öğrenilemeyen 48 J 5554 plakalı ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafına geçip park halindeki tırın dorsesine çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Batman Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:30
İkindi
15:51
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Batman Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Derman Eczanesi
Gercus
Ece Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Cezaevi firarisi Batman’da yakalandı

Cezaevi firarisi Batman’da yakalandı

Batman Valiliği: "İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamaktadır"

Batman Valiliği: "İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamaktadır"

AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "Yeni Batman Devlet Hastanesi, 2020 yatırım programına alındı"

AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "Yeni Batman Devlet Hastanesi, 2020 yatırım programına alındı"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.