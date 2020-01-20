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  4. Batman’da trafik kazası: 9 yaralı

Batman’da trafik kazası: 9 yaralı

BATMAN HABERLERİ  | 20.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Batman’da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye, Batman-Beşiri karayolunda Türkiye Petrolleri işçilerini Kozluk ilçesine götüren Kadir Yaman yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı ile Salih Uçar’ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Batman’da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye, Batman-Beşiri karayolunda Türkiye Petrolleri işçilerini Kozluk ilçesine götüren Kadir Yaman yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı ile Salih Uçar’ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere ve Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Fatih Eczanesi
Merkez
Nukent Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Ece Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
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