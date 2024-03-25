Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç" operasyonları kapsamında çalışma başlatıldı.

İki farklı adrese 12 Mart ve 15 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, dedektör köpekler "Linda" ve "İka" ile arama yapıldı.

Aramalarda, 4 kilo 232 gram toz esrar, 26,24 gram metamfetamin, 3,09 gram kubar esrar, 0,72 gram eroin, sentetik ecza, 0,90 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77 bin 930 liraya el konuldu.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

