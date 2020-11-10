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Batman’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 10.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi, trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek, yaya ve araç trafiğini sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak amacıyla Milli Egemenlik Caddesini bakım ve onarımdan geçirdi.Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki yol asfaltlama çalışmalarında toplamda 3 bin ton asfalt kullanıldı.

Batman Belediyesi, trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek, yaya ve araç trafiğini sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak amacıyla Milli Egemenlik Caddesini bakım ve onarımdan geçirdi.
Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki yol asfaltlama çalışmalarında toplamda 3 bin ton asfalt kullanıldı. Batmanlı vatandaşlar için en iyi hizmetin yol asfaltlama çalışmaları olduğunu sıklıkla dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediye olarak 2020 yılı asfalt sezonunda hedeflenen rakamın üzerine çıkılacağını söyledi.
Milli Egemenlik Caddesindeki çalışmalarında; 20 personel, 10 kamyon, 2 silindir, 2 finişer, 1 beko loder hizmet verdi.
Bu arada Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yaklaşık bir kilometre uzunluğunda çift yönlü yolun trafik işaret çalışmalarını araç sürücülerinin gece gündüz yolu daha iyi görebilmesine olanak sağlamak için çalışma başlattı.

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05:21
Sabah
06:44
Öğle
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İkindi
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Akşam
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