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Batman'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

20.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Batman'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan bir istihbarat üzerine bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarda yurda kaçak yollardan sokulmuş 2 bin 567 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilirken 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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